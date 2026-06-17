Bir ilçenin kabusu oldu! 4 farklı iş yerinde ne bulduysa çaldı: Meğer hırsız daha önce…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te meydana gelen iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 3 Mayıs ile 31 Mayıs'ta Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinden tütün mamulleri, para ve çeşitli ürünlerin çalındığı, 11 Haziran'da ise Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir iş yerinden para çalındığı, 15 Haziran'da ise Şehremini Mahallesi'nde bulunan bir marketten para ve tütün mamulleri çalındığı belirlendi.