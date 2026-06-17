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Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:36 Son Güncelleme: 17.06.2026 11:43

Bir ilçenin kabusu oldu! 4 farklı iş yerinde ne bulduysa çaldı: Meğer hırsız daha önce…

İstanbul’un Fatih ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yapan F.M. 4 farklı iş yerinden tütün mamulleri ve çeşitli ürünler çaldı. İlçenin korkulu rüyası haline gelen hırsız polis ekiplerince suçüstü yakalanırken hakkında öğrenilen gerçek şaşkına çevirdi. Hırsızlık anları ise kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bir ilçenin kabusu oldu! 4 farklı iş yerinde ne bulduysa çaldı: Meğer hırsız daha önce…
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te meydana gelen iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 3 Mayıs ile 31 Mayıs'ta Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinden tütün mamulleri, para ve çeşitli ürünlerin çalındığı, 11 Haziran'da ise Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir iş yerinden para çalındığı, 15 Haziran'da ise Şehremini Mahallesi'nde bulunan bir marketten para ve tütün mamulleri çalındığı belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen F.M. (40), 15 Haziran pazartesi günü çok sayıda tütün mamulüyle suçüstü yakalandı.

Fatih'te marketten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı: 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası varmış!

25 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüphelinin hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., 'İş yerinden hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #FATİH #HIRSIZLIK

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Bir ilçenin kabusu oldu! 4 farklı iş yerinde ne bulduysa çaldı: Meğer hırsız daha önce…
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