Bir kadın 1 milyon 430 bin lira dolandırıldı

Osman Bektaş Mahallesi'ndeki Gündoğdu G'yi arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin çalınmasıyla ilgili operasyon düzenleneceğini söyleyerek para istedi.

Bunu üzerine evindeki yaklaşık 1 milyon 430 bin lira değerindeki altınları bozduran Gündoğdu G. parayı şüphelilerce gönderilen Sami K. adına IBAN numarasına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gündoğdu G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, Gündoğdu G'nin parayı yatırdığı bankayla iletişime geçtiklerinde paranın bir kripto varlık alım satım platformuna aktarıldığını belirledi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.