Bir saatlik yağış hayatı felç etti

İzmir'in Foça ilçesinde dün sabah etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Denizin taşması sonucu Eski Foça- Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı. Yağışın öğle saatlerinde şiddetini arttırmasıyla bazı ev ve işyerlerini su bastı. Bazı evlerin bahçeleri de sel sularıyla doldu. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere taştı. Selde sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Araca ulaşan kurtarma ekipleri sürücüyü Bülent Kaptanoğlu'nu (70) bulmak için arama çalışması başlattı. İlçede 1.5 saatte metrekareye 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Evlerini su basan vatandaşlar, Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi. Antalya'nın Aksu ilçesinde dün aniden bastıran ve bir saat süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle döndürdü. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, sürücüler ve vatandaşlar su giderlerini açmaya çalıştı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde önceki gece etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, Uğurlu köyü ile Tepeköy arasındaki yolda ise 5 farklı noktada heyelanlar oluştu. Zeytinliköy'de yoğun sel ve çamur akıntısı nedeniyle bazı işyerleri ve köy içi yollar zarar görürken, Kaleköy'de derenin taşması sonucu tarım arazilerinde geniş çaplı su birikintileri oluştu. Yeni Bademli Köyü'nde tarım alanlarını etkileyen sel, Gökçeada Havalimanı çevresindeki altyapıya da hasar verdi.



İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere batı illerinde cuma günü etkili olacak kuvvetli gök gürültülü sağanak için uyarıda bulundu.