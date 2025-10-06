Bir tabak tavuk hayattan kopardı

İstanbul'da tavuk ve gıda zehirlenmesine bağlı ölümler son dönemde artarken acı tabloyu yargıya taşıyan ilk olay 4 yıl önce yaşandı. 23 Aralık 2021'de ailesiyle yediği tavuktan sonra rahatsızlanan 21 yaşındaki Sezer Ergin hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hem tavuğu satan lokanta sahibi Erhan G. hem de Ergin'e hastanede ilk müdahaleyi yapan Doktor Cem O.'ya dava açtı.

İddianamede, Lokantacı Erhan G.'nin "dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği" için 15 yıla kadar, Doktor Cem O.'nun yalnızca serum tedavisiyle gönderdiği, kan tahlili yaptırtmadığı ve taburcu edilmeden görev yerinden ayrıldığı için 6 yıla kadar hapsi istendi.