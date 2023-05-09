Haberler Yaşam Haberleri Bir yalan daha deşifre oldu! TİP adayının “eşim atıldı” iddiası yalan çıktı
Giriş Tarihi: 9.5.2023 15:33 Son Güncelleme: 9.5.2023 16:02

Bir yalan daha deşifre oldu! TİP adayının “eşim atıldı” iddiası yalan çıktı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Ozan Bingöl’ün yalanı elinde patladı. TİP vekil adayı Ozan Bingöl’ün milletvekili adaylığının açıklandığı 9 Nisan 2023’ten bir gün sonra eşinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinden atıldığı iddiası yalan çıktı. SABAH’ın elde ettiği bilgiye göre;  Bingöl’ün eşi G. Bingöl’ün kadrosunun bulunduğu okulda görev yapmasına yönelik süreç 5 Nisan tarihinde başlatılmıştı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bir yalan daha deşifre oldu! TİP adayının “eşim atıldı” iddiası yalan çıktı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Ozan Bingöl, partide milletvekili adaylığının açıklandığı 9 Nisan 2023'ten bir gün sonra eşinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki (MEB) görevinden atıldığını iddia etti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Ozan Bingöl'ün iddiasını yineleyerek sosyal medya hesabından "Ankara 3. Bölge milletvekili adayımız, sevgili Ozan Bingöl… Adaylığını ilan ettiğimizin ertesi günü eşinin MEB'deki görevine son verildi! Hep birlikte bu iktidarın işine son vereceğiz. Bakanlıkların tarikatlara paylaştırılması, yandaşlık-kayırmacılık dönemi bitecek" yorumunda bulundu.

EBA TV DE GÖREV ALIYORDU!

TİP'in bu iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre; Bingöl'ün eşi G. Bingöl'ün Ankara'da bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, 2019 tarihinden bu yana bir yıllık dönemler halinde bakanlığın bir biriminde ve pandemi döneminde EBA TV çekim faaliyetlerinde görev aldığı öğrenildi.

GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ozan Bingöl'ün TİP milletvekilliği adaylığı 9 Nisan tarihinde ilan edilirken, görevlendirmesi tamamlanan eşi G. Bingöl'ün ve diğer 35 öğretmenin kadrosunun bulunduğu okullarda görev yapmalarına ilişkin süreç ise 5 Nisan tarihinde başlatılmıştı. Bu bilgiye göre; Ozan Bingöl'ün milletvekili adaylığının açıklandığı 9 Nisan 2023 tarihinden dört gün önce eşi G. Bingöl'ün EBA TV'deki çekim faaliyetleri görevlendirilmesi tamamlandığı için işlem başlatıldığı ve onunla birlikte 35 öğretmenin kadrolarının bulundukları okullarda görev almaları noktasında tebliğin yapıldığı ortaya çıktı.

MEB, BİR YILLIK DÖNEMLER HALİNDE GÖREVLENDİRİYOR!

MEB'in ihtiyaç doğrultusunda öğretmen kadrolarındaki kişileri merkez birimlerinde görevlendirdiği ve bu görevlendirmelerin bir yıllık dönemler halinde yapıldığı ifade ediliyor.

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Bir yalan daha deşifre oldu! TİP adayının “eşim atıldı” iddiası yalan çıktı
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