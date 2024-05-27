Birbirine dolanan paraşütler yere çakıldı: 1 ölü 2 yaralı

Ankara'da 2 yamaç paraşütünün havadayken birbirine dolanması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Ankara'nın Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde pazar günü öğlen saatlerinde havalanan Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hâkimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ercan Gündoğdu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz'ün yaralandığı öğrenildi.