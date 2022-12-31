Patlamada hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı! Birbirlerine sarılarak can vermişlerdi...

Aydın'ın Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'daki bir dönercide meydana geldi. Restoranda kaçak olan tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler 3 katlı binayı bir anda sardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlerden Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) birbirlerine sarılarak can verdi. Şırnak'taki bir karakolun komutanlığını yapan jandarma astsubay yapan İlker Düztepe eşi Emine ile kızı İrem'in acı haberini alır almaz Nazilli'ye geldi. Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi İrem Düztepe'nin ölümü okul arkadaşları ve öğretmenlerini de yasa boğdu.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Cenazeye Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.