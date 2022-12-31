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Giriş Tarihi: 31.12.2022 16:00 Son Güncelleme: 31.12.2022 16:16

Patlamada hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı! Birbirlerine sarılarak can vermişlerdi...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün 3 katlı döner salonunda kaçak olan tüpü değiştirirken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Emine Düztepe ile kızı İrem Düztepe'nin cenazeleri yan yana defnedildi. Eşini ve kızını kaybeden İlker Düztepe ile çocukları Soner ve İbrahim Düztepe ve kayınpederi Nuri Dumlupınar, taziyeleri kabul etti. Anne ve kızı birbirlerine sarılarak can vermişti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Patlamada hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı! Birbirlerine sarılarak can vermişlerdi...

Aydın'ın Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'daki bir dönercide meydana geldi. Restoranda kaçak olan tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler 3 katlı binayı bir anda sardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) birbirlerine sarılarak can verdi. Şırnak'taki bir karakolun komutanlığını yapan jandarma astsubay yapan İlker Düztepe eşi Emine ile kızı İrem'in acı haberini alır almaz Nazilli'ye geldi. Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencisi İrem Düztepe'nin ölümü okul arkadaşları ve öğretmenlerini de yasa boğdu.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Emine Düztepe'nin babası Nuri Dumlupınar ile eşi İlker Düztepe'yi yakınları teselli etti. Öğlen vaktinde kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı, Horsunlu Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasından yan yana toprağa verildi.

Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş Aydın'daki tüp faciasında ölü sayısı 7 ölü, 1 ağır yaralı! Anne ile kızın son anları yürekleri dağladı...

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Patlamada hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı! Birbirlerine sarılarak can vermişlerdi...
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