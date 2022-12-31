Patlamada hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı! Birbirlerine sarılarak can vermişlerdi...

Aydın'ın Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'daki bir dönercide meydana geldi. Restoranda kaçak olan tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler 3 katlı binayı bir anda sardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı.