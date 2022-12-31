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Haberler Galeri Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş
Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 10:33

Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede tüp patlaması sonucu meydana gelen faciada 7 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, patmadan saniyeler önce bir işletme çalışanının "Kaçak var, acil çıkın" diyerek vatandaşları uyardığını söyledi. Öte yandan patlamanın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı. Patlamada 2 çocuk annesi Emine Düztepe ve küçük kızı İrem can verdi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden anne ile kızını birbirine sarılmış vaziyette buldu. Emine Düztepe'nin büyük kızı Sıla'nın ise o gün annesi ve kardeşi ile birlikte yemeğe çıkmak istemediği olacaklardan habersiz son anda evde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Aydın’daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde restoranda yaşanan patlamanın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı. Patlamada 2 çocuk annesi Emine Düztepe ve küçük kızı İrem can verdi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden anne ile kızını birbirine sarılmış vaziyette buldu. Emine Düztepe'nin büyük kızı Sıla'nın ise o gün annesi ve kardeşi ile birlikte yemeğe çıkmak istemediği olacaklardan habersiz son anda evde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

Aydın’daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, restoranda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 2'sinin Emine (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu öğrenildi.

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Aydın’daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş

Düztepe ailesinin bir hafta önce Kuyucak ilçesinden Nazilli'ye taşındığı, İrem Düztepe'nin ise 9'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Baba İlker Düztepe'nin ise Şırnak'ta astsubay olarak görev yaptığı belirtildi.

SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de restoranda patlama: 7 can kaybı! Olay yerinden ilk görüntüler… | Video

Aydın’daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş

Anne- kız restorana giderek yemek yemek istedi, abla Sıla Düztepe ise acıkmadığı için annesi ve kardeşiyle gitmedi. Yemek yemeye gitmediği için Sıla hayatta kalırken, anne Emine ve kızı İrem Düztepe patlamada can verdi. Şırnak'ta görevli babanın ise haberi alır almaz yola çıktığı öğrenildi.

Aydın’daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş

Olay, saat 15.35 sıralarında Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'daki bir dönercide meydana geldi. Restoranda tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler 3 katlı binayı bir anda sardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı.

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