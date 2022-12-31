Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 10:33

Aydın'daki facianın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı! İtfaiye ekipleri Emine ve kızını böyle bulmuş

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede tüp patlaması sonucu meydana gelen faciada 7 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, patmadan saniyeler önce bir işletme çalışanının "Kaçak var, acil çıkın" diyerek vatandaşları uyardığını söyledi. Öte yandan patlamanın ardından acı dolu bir hikaye ortaya çıktı. Patlamada 2 çocuk annesi Emine Düztepe ve küçük kızı İrem can verdi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden anne ile kızını birbirine sarılmış vaziyette buldu. Emine Düztepe'nin büyük kızı Sıla'nın ise o gün annesi ve kardeşi ile birlikte yemeğe çıkmak istemediği olacaklardan habersiz son anda evde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.