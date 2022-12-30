SON DAKİKA: Aydın’da restoranda patlama! Vali Aksoy: "İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti" | Video

Son dakika haberi: Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.