Video Yaşam SON DAKİKA: Aydın Nazilli’de restoranda patlama: 7 can kaybı! Olay yerinden ilk görüntüler… | Video
SON DAKİKA: Aydın Nazilli’de restoranda patlama: 7 can kaybı! Olay yerinden ilk görüntüler… | Video

SON DAKİKA: Aydın Nazilli’de restoranda patlama: 7 can kaybı! Olay yerinden ilk görüntüler… | Video

30.12.2022 | 16:52

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Son dakika haberi: Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda 5 kişinin de yaralandığı bildirildi

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