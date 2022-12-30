SON DAKİKA | Aydın'daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın | Video

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede tüp patlaması sonucu meydana gelen faciada 7 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, patmadan saniyeler önce bir işletme çalışanının "Kaçak var, acil çıkın" diyerek vatandaşları uyardığını söyledi.