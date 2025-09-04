Birecik’te barış için gittiği evde kurşunlara hedef oldu

Olay, geçtiğimiz günlerde Birecik ilçesine bağlı Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 59 yaşındaki Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, aralarında daha önce tartışma yaşanan yakınları arasında barışı sağlamak amacıyla tek başına görüşmeye gitti. Yakınlarına, "Bu kavga bitsin, ben gidip konuşacağım" diyerek yola çıkan Çakmak, evin bulunduğu sokağa aracıyla girdiği sırada çapraz ateşe tutuldu. Ağır silahlarla düzenlenen saldırıda aracından inemeden hedef alınan Çakmak, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE PUSU İDDİASI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Hıdır Çakmak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası yapılan incelemede Çakmak'ın aracının kaportası ve camlarında onlarca mermi izi bulunduğu tespit edildi. Görgü tanıkları, saldırının profesyonelce kurulan bir pusu olduğunu ifade etti.

"ARAZİ KAVGASI DEĞİL, İYİ NİYETLİ BİR GİRİŞİMDİ"

Bazı basın organlarında olayın "arazi anlaşmazlığı" şeklinde lanse edilmesi üzerine, Çakmak'ın yakınları açıklamada bulundu: "Başkanın tek amacı barışı sağlamaktı. Arazi meselesi diye bir şey kesinlikle yok. Yaşananlar sadece küçük tartışmalardan ibaretti. Başkan kavganın büyümemesi için araya girdi, iyi niyetiyle oraya gitti ama kalleşçe, haince pusuya düşürülerek katledildi. Biz devletimize güveniyoruz, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz."

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde güvenlik önlemlerini artırırken çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülüyor.