Haberler Yaşam Haberleri Biri 14 diğeri 25 suç kayıtlı! Otellerde turistleri soyan 2 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:08 Son Güncelleme: 8.07.2026 11:21

Biri 14 diğeri 25 suç kayıtlı! Otellerde turistleri soyan 2 şüpheli tutuklandı

Fatih ve Beyoğlu'nda otellerin restoran bölümlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları belirlenen, F.Ö. (21) ve D.B. (17) yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Biri 14 diğeri 25 suç kayıtlı! Otellerde turistleri soyan 2 şüpheli tutuklandı
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Fatih ve Beyoğlu'nda otellerin restoran bölümlerinde oturan turistlerin çantalarının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, biri kadın 2 şüphelinin masaların üzerine kısa süreliğine bırakılan çantaları çalarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

39 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. F.Ö. ve D.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemede F.Ö.'nün 14, D.B.'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Otel restoranlarında turistlerin çantalarını böyle çaldılar! | Video

2 TUTUKLAMA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#FATİH #BEYOĞLU

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Biri 14 diğeri 25 suç kayıtlı! Otellerde turistleri soyan 2 şüpheli tutuklandı
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