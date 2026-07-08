Biri 14 diğeri 25 suç kayıtlı! Otellerde turistleri soyan 2 şüpheli tutuklandı

39 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. F.Ö. ve D.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemede F.Ö.'nün 14, D.B.'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

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