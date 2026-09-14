Haberler Yaşam Haberleri Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:35 Son Güncelleme: 14.09.2026 18:39

Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı: O anlar kamerada

Karabük'te ters yönden giden bir sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, başka bir sürücü de tünel içerisinde hatalı sollama yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

İHA
Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı: O anlar kamerada
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Karabük-Kastamonu kara yolu Navsaklar köyü mevkisinde bir sürücü ters yönden ilerledi. Ters yönde hızla ilerleyen sürücü gelen araçlara aldırış etmezken, trafik güvenliğini tehlikeye attı.


Sürücünün ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Tünelde hatalı sollama yaptı. Karabük-Yenice kara yolunda tünel içerisinde hatalı sollama yapan sürücü, karşı yönden gelen kamyonetle burun buruna geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı: O anlar kamerada


Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir sürücü, tünel içerisinde önündeki araçları sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen kamyonetle karşılaşan sürücü, son anda yaptığı manevrayla muhtemel kazadan kurtuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye atan hatalı sollama anları, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

#KASTAMONU #KARABÜK

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Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı: O anlar kamerada
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