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Giriş Tarihi: 26.4.2024 11:19 Son Güncelleme: 26.4.2024 12:08

Birinci Kordon’da çimlerde ceset bulundu

İzmir’in Alsancak semtinde kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Birinci Kordon'da çimlerde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin evsiz olduğu öğrenildi. Ölen kişinin kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Birinci Kordon’da çimlerde ceset bulundu

Olay, saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak semtinde bulunan Birinci Kordon'da meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, yerde yaşlı bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve evsiz olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Birinci Kordon’da çimlerde ceset bulundu
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