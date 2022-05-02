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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Birlikte saf tutmanın mutluluğu tarif edilemez

Birlikte saf tutmanın mutluluğu tarif edilemez
Pandemi tedbirlerinin kaldırılmasından sonraki ilk Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin dört köşesindeki yüz bine yakın camide bayram namazını sosyal mesafe olmadan kılmanın huzur ve mutluluğu yaşandı.



İstanbul'da Ayasofya, Büyük Çamlıca, Süleymaniye, Fatih gibi tarihi ve simgesel camilerde saf tutan cemaat avlulara taştı. Müslümanlar, bu kez hem bayrama kavuşmuş olmanın, hem de pandemiyi geride bırakmış olmanın mutluluğuyla Allah'a el açtı, dua etti.



İNGİLİZCE HUTBEYLE BARIŞ MESAJI
Süleymaniye Camisi'nde bayram namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İngilizce okuduğu hutbede 'Barış' mesajı verdi. Süleymani'ye Camisi'nde bayram namazına gelen Halil İbrahim Çobanoğlu "Pandemiden sonra birlikte saf tutmamızın mutluluğu tarif edilemez" dedi.

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Birlikte saf tutmanın mutluluğu tarif edilemez
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