Bisiklet sürerken köpeklerin saldırdığı Halil amca yoğun bakımda

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı. Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta yaşlı bir kişi köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından Özsağolu, hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kişiye saldıran köpeklerin bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi.Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyninde hasar oluşan Halil Özsağolu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Özsağolu'nun yakınları bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Batıkent Mahallesi'nde sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı. Çevredekilerin de müdahale ettiği olayda yaralanan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.