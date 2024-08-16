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Giriş Tarihi: 17.8.2024

Bitkisel hayattayken bilinç açık olabiliyor

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Bitkisel hayattayken bilinç açık olabiliyor
İngiltere merkezli Independent sitesindeki bir habere göre beyin hasarı aldıktan sonra tepki veremedikleri bir duruma geçen bazı hastaların bilinci olduğu tespit edildi. Trafik kazası gibi olayların ardından ağır beyin hasarı alan bazı hastalar, bitkisel hayata veya minimal bilinç durumuna geçebiliyor. Hiçbir şekilde yanıt vermeyen hastalar bitkisel hayatta kabul edilirken, sadece anlık tepkiler verenlere minimal bilinç teşhisi konabiliyor. Bu durumdaki hastalar iletişim kuramasa bile etraflarında yaşananlardan haberdar olup olmadıkları uzun süredir merak konusu.
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Bitkisel hayattayken bilinç açık olabiliyor
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