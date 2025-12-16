Bitlis merkezli yasadışı bahis operasyonunda 608 milyonluk ağ çökertildi

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen soruşturmada,18 yaşını doldurmuş vatandaşlara ait banka hesaplarının satın alınarak yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Suçtan elde edilen paraların bu hesaplar üzerinden aklandığı tespit edildi.

46 KİŞİ TUTUKLANDI

Bitlis merkezli olmak üzere 9 ilde, 303 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 607 milyon 790 bin 575 TL işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı çökertildi. Operasyon kapsamında, 8'i cezaevinde bulunan toplam 62 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda olduğu ve örgüt yöneticilerinden biri olduğu belirtilen Ö.K. isimli şüphelinin ise İstanbul'da yakalandığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulurken, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.