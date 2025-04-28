Bitlis’te asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli katıldı. Güvenlikten asayişe, uyuşturucu ile mücadeleden trafik denetimlerine kadar birçok alanda yapılan çalışmaları değerlendiren Karakaya, rakamlarla gerçekleştirilen operasyonları ve yakalamaları açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde olmak üzere yaklaşık 5 bin, 3 bine yakın Güvenlik Korucusu olmak üzere yaklaşık 8 bin personelle birlikte Bitlis ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirten Vali Karakaya, "Son 3 ay içerisinde Jandarma ve Emniyet birimlerimizin PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 773 Kırsal, 42 Şehir operasyonunda 40 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan bu şahıslardan 7'si tutuklanmış, 20 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır" dedi.

Karakaya açıklamasının devamında ise, "Organize Suçlarla İle Mücadele kapsamında, 1 Operasyon gerçekleştirilmiş, 43 şahıs gözaltına alınarak, 27 şahıs tutuklanmış ve 12 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son 3 ayda Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçundan 30 operasyon icra edilmiş, 54 şahıs gözaltına alınmış, 34 şahıs tutuklanmış ve 17 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Uyuşturucu Kullanmak suçundan 179 olay meydana gelmiş, 180 şüpheli şahsa gerekli adli işlemler yapılmıştır. Gerçekleşen bu olaylar neticesinde 5 kg Metamfetamin, 5 kilo 700 gram Esrar, 1 kilo 500 gram Bonzai, 2 kilo 300 gram Afyon Sakızı, 207 adet Sentetik Ecza hapı, 10 adet ecstasy hap ve 18 kök Hint Keneviri ele geçirilmiş, toplam 9 kilogram 217 adet ve 18 kök uyuşturucu madde yakalanmıştır" dedi.

Ayrıca asayiş olayları, Siber Suçlarla Mücadele çalışmaları ve trafik denetimlerini de değerlendiren Vali Karakaya, yapılan uygulamalar hakkında rakamları değerlendirdi. Denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Vali Karakaya, "Şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakârca çalışan başta İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Milli İstihbarat Müdürümüz ve Sahil Güvenlik Komutanımız olmak üzere emniyet, jandarma, milli istihbarat ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum" diyerek açıklamasını tamamladı.