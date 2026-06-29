Bitlis’te kahreden olay: Dereye giren 3 kardeşten 1’i boğuldu 1’i kayboldu...

Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına gelen Fatih (13), Aziz (12) ve Enes Şeflek (11), serinlemek amacıyla suya girdi.

Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Bakır Şeflek, dereye atlayarak oğlu Fatih'i sudan çıkardı.

Diğer oğlu Enes'e de ulaşan baba, çocuğunu sudan çıkarsa da talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Çocuklardan 1'i ise akıntıyla gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Aziz Şeflek için ekiplerin arama çalışmaları sürerken, köylüler de çalışmalara destek veriyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör