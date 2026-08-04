Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontroller sırasında yabancı uyruklu 4 şüpheli üzerinde inceleme gerçekleştirildi.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu! Şüphelilerin midesinden 1 kilo metamfetamin çıktı | Video