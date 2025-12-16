Bitlis’te yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi yaklaşık 608 milyon TL! 46 kişi tutuklandı

FİRARİ ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI

Bitlis merkezli 9 ilde 303 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yaklaşık 608 milyon TL işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Operasyon kapsamında 8'i cezaevinde olmak üzere toplam 62 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari durumda bulunan örgüt liderlerinden Ö.K. isimli şahıs ise İstanbul'da yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilirken, şüphelilerin yönettiği toplam para hacminin 607 milyon 790 bin 575 TL olduğu tespit edildi.