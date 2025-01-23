Böbreklerden kalbe uzanan tümörden kurtuldu

Kırgızistan'da yaşayan Toktashın Saitov, bacaklarında meydana gelen şişkinlik ve nefes darlığı nedeniyle İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına gelerek, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. 72 yaşındaki Saitov, burada böbreklerinden başlayıp kalbe kadar uzanan tümör olduğunu öğrendi. Böbrek kanseri olduğu anlaşılan Saitov, böbreklerinden kalbinin sağ kulakçığına ve sağ karıncığına kadar yayılan tümör nedeniyle oldukça riskli bir ameliyat geçirdi. Vücudundaki tümörler temizlenen hastaya aynı zamanda bypass da uygulandı. Ameliyatın başarıyla tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Saitov, birkaç gün içinde taburcu edildi. İHA