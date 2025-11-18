Böcek ailesinin ölümüne ilişkin tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: Aynı ürünleri günlük 300-400 kişi yiyor

"SATIN ALMAYAN 200 FARKLI MÜŞTERİYE BU LOKUMDAN TATTIRMIŞIZDIR"

Kuruyemiş ve lokum satıcısı Fatih T. ifadesinde, "Ben iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorum. Dükkan Azad Erdoğdu adınadır. Kendisi 3 aydır hasta olduğu için iş yerine gelmez. Dükkan içerisinde çocuklar herhangi bir ürün yemedi. Ayrıca anne ve babasına ikram ettiğim nar çayından da içmediler. Müşterinin almış olduğu 200 lira karşılığında bin 100 gram gelen lokumdan aynı gün içerisinde yaklaşık 200 farklı müşteriye de sattığımız olmuştur. Satın almayan 200 farklı müşteriye de bu lokumdan tattırmışızdır. Bu olayda da tanımadığım müşteri karışık lokum satın almıştı. Bizim lokumlarımız paketi açılıp bittikçe tezgah önünde yenileriyle değiştirilir. Bu lokumun içerisinde herhangi bir süt ürünü bulunmaz. Kaymaklı değildir. Meydana gelen ölüm olayıyla benim satmış olduğum ürünün herhangi bir bağlantısı veya illiyet bağı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.