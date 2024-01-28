Haberler Yaşam Haberleri Böcek ilacı faciası! Fatma Zehra’nın ardından 5 ve 7 yaşlarındaki ağabeyleri de kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 28.1.2024 20:46 Son Güncelleme: 28.1.2024 21:02

Böcek ilacı faciası! Fatma Zehra’nın ardından 5 ve 7 yaşlarındaki ağabeyleri de kurtarılamadı

Konya’da iddiaya göre böcek ilacı sıkılan evde yaşayan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları Fatma Zehra Acuz’un ardından 5 yaşındaki Zekeriya ve 7 yaşındaki Adnan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Böcek ilacı faciası! Fatma Zehra’nın ardından 5 ve 7 yaşlarındaki ağabeyleri de kurtarılamadı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Acuz ailesinden haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile üyelerini baygın şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şuruk Acuz (20), Zekeriya Acuz (5), Adnan Acuz (7), Fatma Tabbakh (64), Abdulğani Acuz (31) ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine, Fatma Zehra Acuz ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Zehra burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞABEYLERİ DE KURTARILAMADI
Ailenin diğer üyeleri Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Önce Zekeriya ardından da ağabeyi Adnan Acuz'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kardeşte Kurtuluş Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Ekipler yaptığı incelemede, aile üyelerinin olaydan kısa süre önce evde böcek ilacıyla ilaçlama yaptıkları, buna bağlı olarak zehirlenmiş olabilecekleri ileri sürüldü. Ev içerisinde ilaçlara ait tabletlerin bulunduğu belirtildi. Kesin sonuç için ise otopsi raporu beklenecek.

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Böcek ilacı faciası! Fatma Zehra’nın ardından 5 ve 7 yaşlarındaki ağabeyleri de kurtarılamadı
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