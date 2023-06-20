Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 20.6.2023 15:09 Son Güncelleme: 20.6.2023 15:18

Bodrum’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Bodrum’da hafriyat yüklü kamyon, lüks minibüsün üzerine devrildi. Kazada şoförler kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, minibüste yolcu olarak bulunan Muhittin Orhon, sıkıştığı yerde ezilerek hayatını kaybetti.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Bodrum’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Bodrum'da Fikret Ç.'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon, Gölköy Mahallesi aynı istikamette seyreden İbrahim Halil A. yönetimindeki lüks minibüsün üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler güçlükle kurtarılarak ambulanslarla ilçedeki bazı hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması ve çevredekilerin yardımıyla minibüs içerisinde ulaşılan Muhittin Orhon'un yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhon'un cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon, vinç yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.

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Bodrum’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
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