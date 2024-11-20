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Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:32

Bodrum'da feci kaza: Yolcu minibüsü, şarampole düştü: 8 yaralı

Kaza Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08:00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.K 'nin kullandığı seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole düştü. Yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

DHA
Bodrum’da feci kaza: Yolcu minibüsü, şarampole düştü: 8 yaralı

Kaza Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08:00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.K 'nin kullandığı seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole düştü. Yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne giden H.K.'nin kullandığı 48 BB 6519 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bodrum'da feci kaza: Yolcu minibüsü, şarampole düştü: 8 yaralı
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