Bodrum’da husumetli cinayeti!

Bodrum Mumcular Karaova Mahallesi'nde iddiaya göre Aşkın Büyükaşık ile Mustafa İ. ve Mehmet B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet başladı. Dün akşam saatlerinde Karaova Mahallesi'ndeki evine giden Aşkın Büyükaşık'ın önünü Mustafa İ. ve Mehmet B. kesti.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada husumetlileri tarafından darp edilen Büyükaşık, karın bölgesinden de bıçakla ağır şekilde yaralandı.

Ailesi tarafından yere yığılan Büyükaşık için 112 çağrı merkezine ihbarda bulunuldu.

112 acil sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralının duran kalbi sağlık ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı ardından başka bir özel hastaneye kaldırıldı. Adana Seyhan nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Aşkın Büyükaşık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından araçlarına binip bölgeden uzaklaşan iki şüphelinin peşine jandarma ekipleri düştü. JASAT timlerinin yaptığı takip sonucunda kısa sürede yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.