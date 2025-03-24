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Giriş Tarihi: 24.3.2025 12:08 Son Güncelleme: 24.3.2025 12:11

Bodrum’da tüyler ürperten camcı cinayetinde şok gelişme! Yanında çalışan...

Bodrum’da camcı dükkanında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Alaaddin Yıldız’ın cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayet şüphelisinin Yıldız’ın yanında çalışan 19 yaşındaki Devran Hasan Değirmenci olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı Değirmenci, suçunu itiraf etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da tüyler ürperten camcı cinayetinde şok gelişme! Yanında çalışan...

Bodrum'un Yakaköy Mahallesi Türkmen Mevkii'nde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, 20 Mart Perşembe günü iş yerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Olay sonrası Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız'ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci olduğu belirlendi. Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren polis, yaklaşık yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Önce Denizli'ye, ardından Antalya'ya gittiği tespit edilen Değirmenci, Bodrum Asayiş Büro ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. isimli şüpheliler de gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Devran Hasan Değirmenci, suçunu itiraf ederek Yıldız'ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi. Cinayette kullanılan maket bıçağı da polis ekiplerince ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bodrum’da tüyler ürperten camcı cinayetinde şok gelişme! Yanında çalışan...
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