Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da vatandaşlar su tankerlerine akın etti
Giriş Tarihi: 11.8.2024

Bodrum’da vatandaşlar su tankerlerine akın etti

Bodrum’da vatandaşlar su tankerlerine akın etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor. İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor. Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı. Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum’da vatandaşlar su tankerlerine akın etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA