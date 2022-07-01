Haberler Yaşam Haberleri Boğazda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıldönümünde görsel şölen sunuldu
Giriş Tarihi: 1.7.2022 14:48 Son Güncelleme: 1.7.2022 14:53

Boğazda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıldönümünde görsel şölen sunuldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Boğazda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıldönümünde görsel şölen sunuldu

İstanbul’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine bağlı gemi ve botlar İstanbul Boğazı'nda su takı gösterisi yaparak görsel şölen sundular. Kabotaj bayramı nedeniyle boğaza Türk bayraklı çelenk bırakıldı.

3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıl dönümü Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve vatandaşlar katıldı.

"KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMINI BİZLERE KAZANDIRAN DENİZCİLERİMİZİN PİRİ BARBAROS VE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E VE ECDATLARIMIZA MİNNETLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Törende konuşan İstanbul valisi Ali Yerlikaya "Bugün denizlerimizdeki hakimiyetin ve bağımsızlığımızın sembolü Kabotaj Bayramımızın 96. Yıl dönümü. Aynı zamanda adını dünya denizcilik tarihine altın harflerle yazdıran denizcilerimizin piri Barbaros Hayrettin Paşa'yı yad ettiğimiz gün. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu insanımıza denizlerimize sahip çıkma bilincini aşılamış, denizciliğimizin bugüne ulaşmasını sağlamıştır. Büyük denizci Kaptan-ı Derya Barbaros Hayretin Paşa'mızı bu müstesna günü bizlere kazandıran Gazi Mustafa kemal Atatürk'ü ve ebediyete intihal eden denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor Kabotaj ve Denizcilik Bayramımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

ÖZDEN KOÇER, "DENİZLERİMİZDEKİ HAKİMİYETİMİZİN 96.YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ"

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer "Bugün denizlerimizdeki hakimiyetin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Kabotaj hakkının kazanılmasının 96. yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

MEYDANDA BORU TRAMPET TAKIMI GÖSTERİ YAPTI, KIYI EMNİYET BOTLARI SU ŞÖLENİ SUNDU

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Boru Trompet Takımı gösteri yaptı. Protokol yetkilileri Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okunmasını dinledi. Daha sonra İstanbul Boğazı'na çelenk bırakıldı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine bağlı botlar ise su takı gösterisi yaptı. Gösterinin ardından tören sona erdi.

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Boğazda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96. yıldönümünde görsel şölen sunuldu
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