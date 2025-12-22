Boğazda sürüklenen tekne kazaya karışmadan kurtarıldı

İstanbul Boğazı Arnavutköy açıklarında, gündüz saatlerinde 17 metre uzunluğundaki bir tekne bilinmeyen nedenle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-9' hızlı tahsiliye botu bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla demirlenip Kuruçeşme'de emniyete alındı.

'TEKNE KURUÇEŞME'DE EMNİYETE ALINDI'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Arnavutköy önlerinde sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca demirletilerek Kuruçeşme'de emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.