Boksör hırsızın yumruğu resepsiyonisti öldürdü

Antalya'da Tunuslu ve boksör olduğu öğrenilen Wassim Tounsi (28), iddiaya göre geçen pazar günü sabah saat 04.00 sularında, hırsızlık amacıyla Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü Side'de bulunan bir otele girdi. Durumu fark eden otel personeli bağırınca, şüpheli kaçmaya başladı. Sesleri duyunca dışarıya çıkan yandaki otelin resepsiyon görevlisi Hilmi Çelik (67), şüpheliyi bir duvardan atlamaya çalışırken görünce engellemeye çalıştı. Ancak, şüpheli, yumruk atıp etkisiz hale getirdiği Çelik'in elinden kurtulup kaçtı. Tek yumrukla yere düşen ve kendinden geçen Çelik, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada beyin kanaması geçirdiği belirlenen 4 çocuk babası Çelik, kurtarılamadı.Jandarma tarafından yakalanan şüpheli, "Ben animatörüm. Sabah saat 04.00'te barfiks çekerken Hilmi Çelik yanıma geldi. Korkup tokat attım" dedi. Bursa'da yaşadığı ve biri kadın 2 arkadaşı ile birlikte araç kiralayıp Antalya'ya geldiği belirlenen şüpheli ve arkadaşları tutuklandı. Acı haberi alınca İstanbul'dan gelen ve otopsinin ardından cenazeyi teslim alan Hilmi Çelik'in oğlu Süleyman Çelik, "Babam karıncayı bile incitmeyen biriydi. Gece komşu otelin güvenlik görevlileri 'hırsız var' diye bağırınca dışarı çıkmış. Boksör olan şüpheli, elinde muşta ile babama yumruk atmış. Bu sırada diğer 2 arkadaşı da gözcülük yapıyormuş. Bunlar hırsızlık şebekesi. Babamı öldürdüler" dedi. Hilmi Çelik'in cansız bedeni Serik ilçesi Gündoğdu Mahallesi Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.