Bolu Dağı’nda 32 araç çarpıştı: Yaralılar var!

Ankara istikametinde 5 TIR, 2 otomobil, İstanbul istikametinde ise 14 TIR, 8 otomobil, 1 otobüs ve 2 minibüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiye ilk müdahalede bulundu.