Bolu Dağı’nda 32 araç çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, saat 15.15 sıralarında, Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu Kaynaşlı Darıyeri mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sırasında araçların kayması sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
Ankara istikametinde 5 TIR, 2 otomobil, İstanbul istikametinde ise 14 TIR, 8 otomobil, 1 otobüs ve 2 minibüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiye ilk müdahalede bulundu.
Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar yol kenarına alınırken, bazı araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Yaklaşık 1 saat sonra her iki istikamette de ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Ekiplerin, hasar gören araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kar yağışı etkisini sürdürüyor.