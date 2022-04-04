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Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:58 Son Güncelleme: 4.4.2022 12:25

Bolu Dağı’nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu Dağı’nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

Bolu Dağı tünelinin girişinde önceki akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelan sonrası, yoldaki dev toprak kütlesi karayolları ve İl Özel İdari Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolun kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde Cumartesi akşam saat 19.50'de toprak kayması meydana gelmesi nedeniyle Ankara-İstanbul yönü olmak üzere her iki yönde trafik akışına kapatılmıştı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Heyelanın yaşandığı gündem itibaren kapalı olan yolda ekipler, çalışma yaptı. Dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde yoldaki toprak örtüsü tamamen kaldırıldı. Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından incelemeler sürüyor. Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

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Bolu Dağı’nda heyelan sonrası çalışmalar sürüyor
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