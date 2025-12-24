Bolu’da ciple kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı!

MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.