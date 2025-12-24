Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da ciple kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:30

Bolu'da seyir halindeki cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İHA Yaşam
Korkutan kaza, Semerkand Mahallesi'ndeki Şehit Muhtar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki G.K. idaresindeki cip ile karşı yönden gelen Y.Ö. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

