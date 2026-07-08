Bolu'da feci kaza: Yolcu otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 yaralı

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.