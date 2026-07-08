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Giriş Tarihi: 8.07.2026 09:05 Son Güncelleme: 8.07.2026 09:20

Bolu'da feci kaza: Yolcu otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolcu otobüsünün bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpması sonucu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
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Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da feci kaza! Yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 5'i ağır, 15 yaralı | Video

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Bolu'da feci kaza: Yolcu otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 yaralı
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