Bolu’da otomobil takla attı: Sürücüsü ehliyetini kaptırmış!

Giriş Tarihi: 2.11.2025 12:37

Bolu-Abant kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Yürekleri ağza getiren kaza, Bolu-Abant kara yolu Akçaalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.

OTOMOBİL YAN YATTI

Kazanın ardından yan yatan otomobilde bulunan Emre A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yan yatan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, Emre A.'nın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

