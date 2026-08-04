Bolu’da yavru kedi vahşeti! Önce öptü sonra boğdu: Dehşet anları kameraya yansıdı

Bolu merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü.
ÖNCE ÖPTÜ SONRA BOĞDU
Şahıs ardından elinde tuttuğu kediyi boğdu. Yavru kediyi telef eden şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
DEHŞET ANLARI KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Yaşanan olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bolu'da büyük vicdansızlık! Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu: O anlar kamerada