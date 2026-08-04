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Giriş Tarihi: 4.08.2026 15:26 Son Güncelleme: 4.08.2026 15:57

Bolu'da yavru kedi vahşeti! Önce öptü sonra boğdu: Dehşet anları kameraya yansıdı

Bolu’da elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan bir şahıs, elinde taşıdığı yavru kediyi önce öptü, ardından elleriyle boğarak telef etti. Kimliği belirsiz şahıs hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına kaydedildi.

İHA Yaşam
Bolu’da yavru kedi vahşeti! Önce öptü sonra boğdu: Dehşet anları kameraya yansıdı
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Bolu merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü.

ÖNCE ÖPTÜ SONRA BOĞDU

Şahıs ardından elinde tuttuğu kediyi boğdu. Yavru kediyi telef eden şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Yaşanan olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bolu'da büyük vicdansızlık! Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu: O anlar kamerada

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BOLU

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Bolu'da yavru kedi vahşeti! Önce öptü sonra boğdu: Dehşet anları kameraya yansıdı
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