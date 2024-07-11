Bolu’daki katliamda yeni detaylar: Komşular yetişmese beni de öldürecekti!

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Serkan Zengin, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık ve Emine Doğanyiğit ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kütahya T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Serkan Zengin, olay gecesi yaşananları anlatırken ağladı. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Zengin, "Olayın olduğu gece kayınpederim ile kayınvalidem eşimi çalıştığı fabrikadan almaya gittiler. Sonrasında konuşmak için kayınpederimin evine gittik. O sırada eşim bana tokat attı. Ben de kendisine 'Yapma, iyi değilim' dedim. Bana tekme attı. Sonrasında bıçağı buldum ve salladım. Kayınpederimin de sırtına saplandı. Kayınvalidemi görmedim o an. Kendimden geçtim, isteyerek öldürme amacıyla yapmadım. Eğer planlayarak yapmış olsaydım silahım vardı, onun beni aldattığına dair mesajları şubat ayında yakaladım, o zaman yapardım. Sonrasında onu affettim ve mesajların ekran fotoğraflarını da sildim. Ben kızlarının yaptıklarını söylemek için kayınpederimin evine gitmiştim. Çok pişmanım, çocuklarım mahvoldu" dedi.