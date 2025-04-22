Bolu‘nun Mengen ilçesinde maden kazası

Karabüklü maden işçisi Asım Karagöz Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybetti. Olay Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde faaliyet gösteren bir kömür ocağında meydana geldi.

Maden emeklisi 62 yaşındaki Asim Karaöz, kömür taşımacılığı sırasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple raydan çıkan vagonların altında kalan Karaöz, olay yerinde ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının fark etmesiyle olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri çağrıldı. Ağır yaralı olarak Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asim Karaöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asım Karagöz bugün Karabük'ün Yenice ilçesi Akmanlar köyünde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.