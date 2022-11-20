’Bombalı paket’ şakası dedikleri bambaşka çıktı! İşte o Tiktok videosunun aslı

Yabancı uyruklu kişilerin İstiklal Caddesi'nde çektiği video yine belli çevrelerin algı malzemesine dönüştü. Hırsızlık göndermesiyle Tiktok üzerinden çekilen videonun saldırıdan daha dalga geçmek maksatlı çekildiği bazı hesaplar tarafından iddia edilmişti.
BİR HAFTA ÖNCE ÇEKİLDİ
Gelen bilgilere göre söz konusu videonun İstiklal'deki terör saldırısından bir hafta önce çekildiği öğrenildi. Üstelik videoda bombalı paket değil hırsızlık göndermesi yapıldığı görülüyor.
Videodaki kişilerin İsrail vatandaşı olduğu ve ikisinin Türkiye'den Kasım ayının 8'i ve 10'unda ayrıldığı da öğrenildi.
GÜRSEL TEKİN'DEN ALGI GİRİŞİMİ
Yine videoda bombalı paket değil hırsızlık göndermesi yapıldığı da anlaşılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de İstiklal Caddesi'nde bomba şakası yapıldığı iddia edilen videoyu paylaşmıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Tekin, "Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı" ifadelerini kullandı.
"Şimdi soruyorum TikTok'ta video çekip İstiklal Caddesi'nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı?" diyen Tekin, ayrıca "Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, gelmiş İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası yapıyor. Bunlara izin verenler de bunlar kadar sorumludur" şeklinde paylaşımda bulundu.
Görüntünün İstiklal caddesindeki terör eyleminden bir hafta önce 6 Kasım'da yayınlandığı ortaya çıktı.
'Bombalı paket' şakası dedikleri bambaşka çıktı! İşte TikTok videosunun aslı | Video