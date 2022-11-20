’Bombalı paket’ şakası dedikleri bambaşka çıktı! İşte o Tiktok videosunun aslı

BİR HAFTA ÖNCE ÇEKİLDİ

Gelen bilgilere göre söz konusu videonun İstiklal'deki terör saldırısından bir hafta önce çekildiği öğrenildi. Üstelik videoda bombalı paket değil hırsızlık göndermesi yapıldığı görülüyor.

Videodaki kişilerin İsrail vatandaşı olduğu ve ikisinin Türkiye'den Kasım ayının 8'i ve 10'unda ayrıldığı da öğrenildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN ALGI GİRİŞİMİ

Yine videoda bombalı paket değil hırsızlık göndermesi yapıldığı da anlaşılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de İstiklal Caddesi'nde bomba şakası yapıldığı iddia edilen videoyu paylaşmıştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Tekin, "Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı" ifadelerini kullandı.