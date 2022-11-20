'Bombalı paket' şakası dedikleri bambaşka çıktı! İşte TikTok videosunun aslı | Video

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında paylaşıldığı iddia edilen bir video sosyal medyada yer buldu. CHP'li Gürsel Tekin de bu görüntüler üzerinden algı çabasına girişti. Öte yandan yabancı uyruklu kişilerin çektiği söz konusu Tiktok videosunun aslı ortaya çıktı. Videonun saldırıdan bir hafta önce çekildiği ve bombalı paket değil hırsızlık göndermesi yapıldığı anlaşılıyor.