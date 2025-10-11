BORAN-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması nefes kesti!

"Kalite, Kabiliyet ve Konsantrasyon!" sloganıyla paylaşılan mesajda, MKE üretimi KNT-859, KNT-76, MMT-57 ve MKE-739 gibi yerli keskin nişancı tüfeklerinin yarışmada fark yarattığı vurgulandı.

Yerli ve yabancı güvenlik birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışma, kahraman jandarmanın nefes kesen gösterileri ve farklı konseptlerdeki atış müsabakalarıyla büyük ilgi gördü. MKE açıklamasında, "Bu eşsiz organizasyonda kabiliyetlerimizi bir kez daha ortaya koyduk" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini bir kez daha gözler önüne seren etkinlik, uluslararası katılımcılardan da tam not aldı.