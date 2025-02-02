Borç bahane satış şahane! Bu sefer de Çeşme satıyor

İzmir'de 25 yılı aşkın bir süredir CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen ilçe belediyeler deyim yerindeyse iflasın eşiğine geldi. Gerekenden fazla işçi alan belediyeler bırakın proje üretmeyi çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemez duruma geldi.

EN AZ 221 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Durum böyleyken son satış haberi İzmir'in Dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'den geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 5 taşınmaz toplamda 221 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

KONUT ALANINDA KALIYOR

Çeşme'nin Ilıca ve Ardıç mahallelerinde yer alan taşınmazlar 1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut alanı olarak işlenmiş durumda.

İHALE 17 ŞUBAT'TA

Büyüklükleri 717 ile 833 metrekare arasında değişen parsellerin satış ihalesi 17 Şubat 2025 tarihinde Çeşme Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleşecek.