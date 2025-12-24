Haberler Yaşam Haberleri Borç bahanesiyle dükkana patlayıcı atmışlardı: 3 Şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:12

Şile’de geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan akılalmaz olayda 67 yaşındaki Naim G.’nin iş yerine gelen iki kişi, oğlu Necat G.’nin kendilerine borcu olduğunu öne sürerek para talep edip yaşlı adamı tehdit etmiş, o günden sonra ise tehditler devam ederek iş yerine patlayıcı atılmıştı. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

İstanbul Şile'de 22 aralık günü yaşanan olayda, Naim G.'nin iş yerine gelen 2 kişi, oğlu Necat G.'nin kendilerinin yakınlarına borcu olduğunu öne sürerek para talep etti. Baba Naim G. oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söyleyince şüpheliler, tehditler savurarak iş yerinden ayrıldı.

"OĞLUNU GÖMECEĞİZ"

Olaydan 2 hafta sonra Naim G.'yi telefonla arayan şüpheliler, bu kez tehditlerin dozunu artırdı. Şüphelilerin Naim G.'yi, "Oğlunu gömeceğiz, üzerine toprak atacağız, seni de havaya uçuracağız" sözleriyle tehdit ettiği öğrenildi.

TEHDİTLERDEN SONRA DÜKKANA PATLAYICI ATTILAR

Tehditlerin ardından gece saatlerinde iş yerine gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, dükkana patlayıcı madde atarak olay yerinden kaçmıştı.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede, şile Cumhuriyet Başsavcılığı 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin bağlantılarının araştırılması amacıyla cep telefonlarına savcılık kararıyla el konuldu.

1 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Öte yandan Naim G.'yi tehdit eden 1 kişi hakkında yakalama emri çıkarılırken, dükkana patlayıcı atan şüphelinin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

