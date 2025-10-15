Borç Duası Oku, Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Yaşam standartları zorlaşan ve çeşitli sebeplerden dolayı borçlu olan birçok kişi vardır. Elinden geleni yaparak borçlarından bir an önce kurtulmayı isteyenler için okuması tavsiye edilen bazı dualar yer alır. Hadis kaynaklarından da borçtan kurtulmak için yapılması gerekenler ile ilgili çeşitli bilgiler bulunur. Borç duası okuyarak Allah'tan yardım dilemek isteyen kişiler için borçtan kurtulma duası ve borçtan kurtulmak için okunacak duaları bu başlık altında derledik. İşte borçtan kurtulmak için okunacak dualar!

BORÇ DUASI

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve 96 ayetten oluşan Vakıa Suresi, fakirlik ve sıkıntı çekmek istemeyen kişiler tarafından en çok okunan suredir. Bunun yanı sıra borçtan kurtulmak için okunması tavsiye edilen çeşitli dualar yer alır. Birçok hadis kaynağında borçlardan kurtulmak ve feraha kavuşmak için yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler almıştır.

Borçtan kurtulma duası şöyle;

"Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

"Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle." (Malik, Dua, No: 495)

"Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake."

"Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!" (Tirmizî, Daavât 111)

BORÇTAN KURTULMA DUASI

Okunuşu: (Allahümme Malikel'mülki tu'til'mülke men teşaü ve tenziul'mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi'yedikel'hayr, inneke ala külli şey'in kadir.) Rahmened'dünya vel'ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Anlamı: ("Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin." Al-i İmran sûresi, 26) "Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle." (Heysemî, X, 186)

Okunuşu: "Allahumme kanni'ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif 'aleyye kulli ğaibetin-li bihayr."

Anlamı: "Allah'ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle." (Hâkim, De'avât, No:1878)

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN YAPILMASI TAVSİYE EDİLENLER (HADİSLER)

"Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez." (Beyhakî, Şuab, II, 492)

Allâh Resûlü şöyle buyurdu:

"Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh'ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir." (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)

"Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!" (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)