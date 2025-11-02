Borsada para kaybetmek boşanmada kusur değil

Adana'da yaşanan boşanma davasında Aile Mahkemesi, borsada para kaybettiği için evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanmaya karar vermiş, davalı kocayı "tam kusurlu" bulmuştu. Kadının talebi üzerine maddi ve manevi tazminat ile iştirak nafakasına da hükmedilmişti.Karar, davalı koca tarafından temyiz edildi. Erkek, "kusur belirlemesinin hatalı olduğu, yatırımda para kaybetmenin boşanma sebebi sayılamayacağı" gerekçesiyle hükmün bozulmasını istedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını inceleyerek önemli bir değerlendirmede bulundu. Kararda "Sırf yatırım amacıyla borsa, bitcoin gibi kurumlara para yatırılması halinde, yatırım sonucunda para kaybedilmesi eşe kusur olarak yüklenemez" denildi. Bununla birlikte Daire, dosyadaki diğer davranışların davalı erkeğin boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu olduğunu gösterdiğini belirterek kararı onadı. Yargıtay'ın onadığı karar, emsal karar olması bakımından dikkat çekti.