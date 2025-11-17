Haberler Yaşam Haberleri Boşandığı eşinin eski kocasını öldürüp kendini vurdu
Sultangazi'de Erdoğan A., boşandığı Hatice K.'nın eski eşi Salih B.'yi silahla yaraladıktan sonra kendini vurdu. Ordu Caddesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre Salih B. ile evlenip boşanan Hatice K., Erdoğan A. ile evlendi. Daha sonra Erdoğan A. ile de karşılıklı anlaşarak boşanan Hatice K., eski kocası Salih B.'ye geri döndü. Durumu öğrenen Erdoğan A., ikilinin alışveriş yaptığı sırada Salih B.'ye silahla ateş edip aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Salih B. hayatını kaybetti, Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor. Öte yandan Salih B.'nin 4, Erdoğan A'nın ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

